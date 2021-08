ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von 10,60 auf 11,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb konstatierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ein wie erwartetet starkes Werbegeschäft des Fernsehkonzerns. Die Dynamik in diesem Bereich sei ermutigend./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 21:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



