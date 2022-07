NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 9 Euro gesenkt. In einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Internet- und Medienwerten kappen die Experten um die Analystin Lisa Yang ihre Ergebnisschätzungen für 2023 im Schnitt um weitere 7 Prozent. Sie begründeten den Schritt mit höheren Rezessionsrisiken und liegen nun um 8,7 Prozent unter dem Marktkonsens. Bei von Werbung abhängigen Unternehmen senken die Experten ihre Prognosen besonders deutlich und begründen ihre Verkaufsempfehlung für ProSiebenSat.1 mit immensen Ergebnisrisiken./ag/tih



