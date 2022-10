NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung von 20 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven passte seine Schätzungen an den neuen Ausblick des Medienkonzerns an. Das Unternehmen verfüge über eine gute finanzielle Ausstattung, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he;