NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ProSiebenSat.1 von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18,10 auf 13,10 Euro gesenkt. Mit ihren gekürzten Ergebnisschätzungen je Aktie (EPS) für europäische Internet- und Medienunternehmen trug Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie den gesenkten Konjunkturerwartungen, dem stagflationären Umfeld, jüngsten Unternehmensaussagen und Wechselkursveränderungen Rechnung. Sie erwartet sinkende Konsensschätzungen für das EPS im laufenden Jahr. ProSiebenSat.1 sieht Yang derweil auf einer Liste möglicher Fusionen und Übernahmen neben Pearson, Scout24, Publicis und ITV weit oben./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 00:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.