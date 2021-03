FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ProSiebenSat.1 von 21,50 auf 20,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ziele des Medienkonzerns für 2021 seien unterhalb der Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund des verhaltenen Ausblicks revidierte er seine Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht nach unten, glaubt aber, dass der TV-Konzern in dieser Hinsicht tiefstapelt./edh/he



