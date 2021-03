FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ProSiebenSat.1 anlässlich neuer Spekulationen über Anteilsverkäufe von 18,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Transaktionen wie der mögliche Flaconi-Verkauf an Zalando oder das für 2022 geplante Parship-IPO verdeutlichten das Wertpotenzial im Beteiligungsportfolio des Medienkonzerns, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gerade das stark wachsende Online-Dating-Geschäft dürfte sich als Werttreiber erweisen./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 17:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / 17:13 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.