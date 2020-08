HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Halten" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. "Das derzeitige makroökonomische Umfeld trifft den Medienkonzern mitten in seinem Transformationsprozess", schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Die starke Konkurrenz durch Streamingdienste und der Wandel zum Digitalen erfordern hohe Investitionen in neue Techniken und Ideen. Gleichzeitig sinken die hochprofitablen Einnahmen aus dem TV-Werbegeschäft nun noch deutlicher." Stützend wirkten Spekulationen rund um die Zukäufe der Großaktionäre./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2020 / 14:27 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2020 / 14:35 / MESZ





