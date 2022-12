ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Analyst Richard Eary widmet sich in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2023 für die europäische Medien- und Internetbranche der Frage: Auf Defensive setzen oder weiter auf die im vierten Quartal bisher gut gelaufenen eher offensiven Werte und Zykliker? Die Portfoliorotation hängt aus Earys Sicht vor allem von drei Punkten ab. So sei es entscheidend, ob die Notenbanken weiter an der Zinsschraube drehten, ob die Industrieländer in eine leichte oder schwere Rezession gerieten und ob China sich wieder öffne. Mit der heftigen Kurskorrektur im laufenden Jahr sei ein schwächerer deutscher Werbemarkt bei ProSiebenSat.1 bereits eingepreist, so Eary./ag/gl;