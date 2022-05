HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 20 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Triste Prognosen des Medienkonzerns für die zukünftigen Werbeeinnahmen dürften das Aufwärtspotenzial auf kurze Sicht begrenzen, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gekürzte Kursziel reflektiere zudem niedrigere Bewertungen von Dating-Angeboten. Gleichwohl sollten auf Werthaltigkeit fokussierte Investoren allmählich neue Positionen aufbauen./bek/tav



