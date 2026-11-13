ProCredit Aktie 34813027 / DE0006223407
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13.11.2026 13:11:45
ProCredit Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Procredit von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Jahresviertel rücke eine zweistellige Eigenkapitalrendite näher, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend nach dem Bericht der auf Südost- und Osteuropa spezialisierten Bankengruppe./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProCredit Holding AG & Co.KGaA Buy
|
Unternehmen:
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.79 €
|
Abst. Kursziel*:
68.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.06%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Georgios Chatzis, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Georgios Chatzis, Kauf (EQS Group)
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|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christoph Beeck, Kauf (EQS Group)
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|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christian Dagrosa, buy (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Jovanka Joleska Popovska, buy (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-DD: ProCredit Holding AG: Christoph Beeck, buy (EQS Group)
Analysen zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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