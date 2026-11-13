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ProCredit Aktie 34813027 / DE0006223407

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13.11.2026 13:11:45

ProCredit Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Procredit von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Jahresviertel rücke eine zweistellige Eigenkapitalrendite näher, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend nach dem Bericht der auf Südost- und Osteuropa spezialisierten Bankengruppe./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ProCredit Holding AG & Co.KGaA Buy
Unternehmen:
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.79 € 		Abst. Kursziel*:
68.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69.06%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-
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