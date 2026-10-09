Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.63 €
|
Abst. Kursziel*:
44.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.45%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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