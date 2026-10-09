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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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09.10.2026 13:20:11

Porsche vz Buy

Porsche vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Fallender Porsche vz.-Kurs >5
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
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13:20 Porsche vz. Buy UBS AG
12:24 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
08:22 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
08.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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