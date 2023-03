NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Geschäft der Zuffenhausener laufe rund wie ihr 911er, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Anspielung an das Porsche-Top-Modell und das Aktienkürzel. Lieferprobleme und starke Nachfrage in der Premiumklasse hätten die Auftragsbücher prall gefüllt und 2023 abgesichert. Dies könnte aber nicht ausreichen, weitere Anleger vom Premiumpreis der Aktien zu überzeugen. Roeska rechnet langfristig mit einer Neubewertung - nach unten./ag/tih;