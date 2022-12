NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Underperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Erwartungsgemäß komme die Aktie des Sportwagenbauers im Dezember in den Dax, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit ende nach dem Börsengang eine Serie positiver Kurstreiber und die Zeiten würden schwieriger. Das Unternehmen müsse sich 2023 einem herausfordernden Nachfrage- und Kostenumfeld stellen./tih/ajx;