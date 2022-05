NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere der Porsche SE bei einem Kursziel von 60 Euro mit "Underperform" wieder aufgenommen. Trotz des aktuellen Gegenwinds von der Kostenseite ist Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie optimistisch, dass die Autokonzerne ihre Ziele 2022 erreichen können. Mittelfristig erwartet aber geringeres Wachstum und höheren Konkurrenzdruck. Langfristig rückten neue Geschäftsmodelle in den Fokus, denn die Elektrifizierung und Digitalisierung allein reichten nicht aus, um die Gewinnquellen des Sektors zu transformieren, so Roeska. Für die Porsche Holding sieht er Risiken durch die Börsenpläne ihrer Beteiligung VW für die Porsche AG./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 15:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 15:35 / UTC



