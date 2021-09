FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Porsche SE mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 100 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Michael Punzet strich in seiner am Montag vorliegenden Studie die attraktive Dividendenrendite der Holdinggesellschaft heraus. Diese hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen-Konzern./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 15:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 16:06 / MESZ



