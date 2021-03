HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Porsche SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 95 Euro fast verdoppelt. Die Ergebnisse der Holdinggesellschaft hingen maßgeblich von denen des Volkswagen-Konzerns ab, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wolfsburger seien in Sachen Elektromobilität weiter als die meisten Wettbewerber. Zudem empfehle er Porsche auch wegen des Verlaufs des "traditionellen" Autogeschäfts von VW zum Kauf./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 11:40 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 11:42 / MEZ





