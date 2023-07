NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das überraschend starke zweite Quartal bestätige die strategische Ausrichtung des Sportwagenbauers auf Luxusmodelle, schrieb Analyst Jose Asumendi am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/mis;