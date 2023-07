NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Umsatz dürfte im zweiten Quartal bei 10,5 Milliarden Euro und die Ebit-Marge bei 17,8 Prozent gelegen haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Den Free Cashflow des Sportwagenbauers erwartet der Experte auf Vorjahresniveau bei rund 865 Millionen Euro./edh/mf;