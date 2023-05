NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe ein starkes Wachstum verzeichnet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Gründe dafür seien die anhaltend gute Preisgestaltung und höhere Auslieferungen./la/mf;