NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen des Konkurrenten Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Insbesondere der hohe Auftragsbestand der Italiener sei für Porsche sowie die Luxuswagenbranche insgesamt ein positives Signal, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/men;