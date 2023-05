NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nah Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das erste Quartal des Sportwagenbauers sei hinsichtlich der Gewinnentwicklung und bei dem Barmittelzufluss ein wenig hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, enthalte aber keine Überraschungen, schrieb Analyst Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/tih;