NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Es mache den Eindruck, als ob die Marktbedingungen für die Hersteller luxuriöser sportlicher Fahrzeuge stark bleiben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe daher keinen Grund, die Aktien von Ferrari oder Porsche nicht zu mögen. Bei Porsche bleibe 2023 aber ein Jahr der Konsolidierung./tih/bek;