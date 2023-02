NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche SE nach globalen Dezember-Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. 2022 sei hinsichtlich des Verkaufs von Fahrzeugen mit Elektroantrieb ein Ausnahme-Jahr gewesen, schrieb Analyst Neil Beveridge in einer am Montag vorliegenden Studie. 2023 werde sich diese Bewegung verlangsamen, so seine Erwartung. Was europäische Autobauer betrifft, rät er zu Jahresbeginn eher zu Premium-Herstellern. Sobald im zweiten Halbjahr ein schwacher Massenmarkt eingepreist ist, könnten Anleger umsatteln auf Werte wie Stellantis oder Volkswagen./tih/ajx;