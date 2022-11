NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche SE von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Nachdem die Aktien bis auf sein Kursziel gefallen seien, stufe er diese nun mit "Market-Perform" ein, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind bekomme die Holding nach dem kostspieligen Kauf von Aktien der Porsche AG nun von einer hohen Nettoverschuldung und einer sinkenden Dividendenrendite./bek/gl;