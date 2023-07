NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Das schwache Auftragswachstum und die in den kommenden Quartalen anspruchsvoller werdenden Vergleichswerte aus dem Vorjahr hätten zu Gewinnmitnahmen bei den Aktien des Medizintechnikkonzerns geführt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsenschätzungen hätten die angehobenen Unternehmensziele zudem schon vorweggenommen./gl/edh;