NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Analyst David Adlington sieht in seinem am Montag vorliegenden Ausblick durchaus Überraschungspotenzial, unter anderem wegen der üppig gefüllten Auftragsbücher des Gesundheitstechnik-Konzerns. Ein mögliches Zustimmungsdekret des US-Justizministeriums sorge aber für Unsicherheit, weshalb er bei der Aktie lieber an der Seitenlinie bleibe./tih/ag;