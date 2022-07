NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,30 Euro belassen. Selbst wenn der Medizintechnikkonzern die Markterwartungen im zweiten Quartal treffen sollte, habe er noch viel Arbeit in der zweiten Jahreshälfte vor sich, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Denn die angepeilte Profitabilität erscheint dem Experten sehr ambitioniert. Er traut Philips für das Berichtsquartal operativ deutlich weniger als der Markt zu./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 17:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 00:15 / BST



