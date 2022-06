ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 18 Euro gesenkt. Die Phase sinkender Markterwartungen an die Niederländer halte an, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er liegt mit seiner Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) für 2022 um sechs Prozent unter dem Marktkonsens. Zudem sieht er überwiegend Risiken mit Blick auf den Rückruf bestimmter Schlaf- und Beatmungsgeräte und juristische Folgen. Eine Klärung des Sachverhalts erwartet Doyle nun im Jahr 2023 nicht mehr./ag/ajx



