LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips vor den am 30. Januar erwarteten Quartalszahlen von 19,00 auf 18,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Für die Kursentwicklung der Aktie des niederländischen Medizintechnikkonzerns seien realistische Prognosen im Jahr 2023 entscheidend, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Feedback von Investoren sei diesbezüglich klar gewesen. Im Falle konservativer Schätzungen durch das Unternehmen sieht Al-Wakeel dann auch wieder Spielraum für positive Überraschungen, wenn sich das Angebot von Philips wieder rascher verbessere./ck/tih;