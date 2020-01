LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 49 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz einer Verdopplung des Umsatzwachstums und der Profitabilität seit 2011 gehörten die Niederländer in diesen Kategorien zum schwächsten Viertel unter den 30 weltweit wichtigsten Medizintechnik-Unternehmen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in seiner am Dienstag vorgelegten Studie. Nach den enttäuschend aufgenommenen Zahlen zum dritten Quartal dürfte ein voraussichtlich erreichtes Margenziel für das Gesamtjahr 2019 als positiver Kurstreiber fungieren. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./ssc/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.