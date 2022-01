NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe eine massive Gewinnwarnung veröffentlicht, konstatierte Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der operative Gewinn (bereinigtes Ebita) um rund 22 unter der Konsensschätzung liegt, die ohnehin Ende Dezember gesunken war. Bei der folgenden Telefonkonferenz dürfte der Fokus darauf liegen, inwieweit sich dies auf 2022 auswirkt. Der Experte erwartet, dass die Aktie an diesem Mittwoch die 30-Euro-Unterstützung testen wird./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 07:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.