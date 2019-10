NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach detaillierten Quartalszahlen von 42,00 auf 39,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Gewinnwarnung Anfang Oktober hätten die aktuellen Resultate des Medizintechnikkonzerns wenig Positives gezeigt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größte Sorge bereiten Anzeichen, dass sich die Situation mit Blick auf die Auftragseingänge auch auf das Wachstum 2020 und darüber hinaus auswirken dürfte./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 17:23 / GMT



