NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 US-Dollar belassen. Das zweite Jahresviertel des Pharmakonzerns habe keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Chris Schott am Dienstag in einer ersten Reaktion./edh/gl;