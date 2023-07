Pfizer 31.56 CHF 0.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pfizer vor den Anfang August anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Für die wichtige Covid-Impfung des US-Pharmariesen dürfte das zweite Quartal das schwächste in diesem Jahr sein, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Regierungen arbeiteten noch mit ihren Lagerbeständen und der saisonal bedingte Aufschwung sei erst ab September zu erwarten. Generell geht der Experte von einem etwas höheren Konzernumsatz aus als am Markt erwartet. Die Aktie hält er weiterhin für günstig bewertet./tav/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2023 / 08:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.