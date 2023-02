ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer nach einem Pressebericht über Interesse an einer an milliardenschwerer Übernahme von Seagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Insgesamt sehe er das Geschäft aus strategischer Sicht konstruktiv, auch wenn der Preis kritisch hoch sei, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la;