ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen von 47 auf 45 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Jahr 2023 sei nicht schön, dies sei aber in etwa auch so erwartet worden, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei notwendig gewesen, die Ziele auf eine neue Basis zu bringen. Er sei nur wenig überzeugt, was die Rückkehr zum Wachstum mit Covid-19-Produkten betrifft./tih/la;