NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Die Erlöse mit Covid-19-bezogenen Produkten hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Margendruck für den Pharmakonzern größer gewesen als gedacht. Insofern bewertet er die Resultate als durchwachsen./tih/ajx;