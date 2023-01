ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 47 US-Dollar gesenkt. Die Erwartungen an das Corona-Geschäft des Pharmariesen müssten immer noch deutlich zurechtgestutzt werden, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem gebe es kurz- und mittelfristig kaum Impulse aus der Produkt-Pipeline./ag/tih;