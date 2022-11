NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen zum dritten Quartal von 48 auf 47 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fokus von Investoren dürfte sich zum Schlussquartal 2022 auf Prognosen zu Covid-19-Produkten und auf eine Investorenveranstaltung Mitte Dezember richten, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx;