NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 US-Dollar belassen. Analyst Terence Flynn aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie zur weltweiten Pharma- und Biotechbranche seine Einschätzungen zum Thema Übernahmen. Pfizer dürfte neben Merck & Co sowie Bristol-Myers Sqibb, Sanofi und Glaxo (GSK) auf diesem Feld am aktivsten sein. GSK und Sanofi dürften sich vor allem in Europa engagieren./ck/edh



