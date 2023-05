NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 US-Dollar belassen. Die anstehenden Präsentationen des US-Pharmakonzerns auf der Krebskonferenz ASCO dürften sich eher nicht auf den Kurs auswirken, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beide vorzustellenden Medikamente seien noch Jahre von einem möglichen Marktstart entfernt, zudem handele es sich um sehr frühe Studiendaten. Dennoch fand der Experte einige positive Punkte in den Ergebnissen./tav/tih;