LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pfizer nach Zahlen zum dritten Quartal von 44 auf 49 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe mit dem Covid-19-Impfstoff die Erwartungen übertroffen, was er nun in seinem Modell mit höheren Gewinnbeiträgen berücksichtigt habe, schrieb Analyst Carter Gould in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/he;