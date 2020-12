LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Pfizer angesichts einer Zulassung des mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoffs in Großbritannien auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen. Angesichts des Effizienzprofils des Mittels und ohne bedeutende Sicherheitsbedenken sei dies keine Überraschung, schrieb Analyst Carter Gould in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er selbst sei aber bislang nicht davon ausgegangen, dass die Zulassung noch vor jener in den USA komme. Der Fokus liege nun auf den Auslieferungsprozessen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 12:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / 12:54 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.