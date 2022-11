ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 US-Dollar belassen. Analyst Colin Bristow passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die vorgelegten Quartalsergebnisse an. Entscheidend seien die Aussichten für das Corona-Geschäft im kommenden Jahr. Hierzu habe das Management aber keine Signale gesendet./ag/ck;