ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 US-Dollar belassen. Das Pharma-Unternehmen habe positive Daten aus der Impfstoffstudie gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in der Spätphase präsentiert, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es seien aber weitere Daten notwendig, um die Aussichten im Wettbewerb einzuschätzen./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2022 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2022 / 00:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.