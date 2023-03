FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfeiffer Vacuum mit Blick auf das Barabfindungsangebot von Hauptaktionär Pangea an die Minderheitsaktionäre von 115 auf 133 Euro angehoben, aber das Rating auf "Verkaufen" belassen. Für die Minderheitsaktionäre ergebe es angesichts des deutlich über der Offerte liegenden Aktienkurses wirtschaftlich keinen Sinn, ihre Anteile der hinter Pangea stehenden Busch-Gruppe anzudienen, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere dürfte indes ohnehin andere Intentionen verfolgen, als zwingend ihre Mehrheitsbeteiligung an dem Vakuumpumpen-Hersteller aufzustocken - der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen beiden Seiten diene wohl vor allem dazu, die bestehende Kooperation in verschiedenen Bereichen zu vereinfachen und regulatorische Hürden aus dem Weg zu räumen. Auf Basis des Angebots ergebe sich nun aber eine neue Untergrenze für den Kurs, an der sich sein neuer fairer Wert für die Aktie orientiere, so Kremser./gl/jha/;