NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen zum Schlussquartal 2022 von 140 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Gegenwind im Geschäft mit Halbleitern habe einen vorsichtigen Ausblick des Zulieferers für diese Branche nach sich gezogen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Steigende Inputkosten und große Kapitalausgaben drückten zudem auf die Margen./bek/tih;