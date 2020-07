NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für PSA nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 13 auf 14 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Opel-Mutterkonzern habe seine Kosten stark im Griff gehabt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings fokussierten sich die Anleger derzeit auf die Fusion mit Fiat Chrysler. Solange er nicht einschätzen könne, wie der Deal letztlich strukturiert werde, würde er die Aktien von PSA nicht zum Kauf empfehlen./la/he



