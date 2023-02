LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 264 auf 268 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenhersteller sei in einer guten Position, um von den sich beschleunigenden Wiedereröffnungstendenzen in China zu profitieren, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sieht er Potenzial durch das anstehende Handelsabkommen zwischen Indien und Großbritannien./ck/mis;