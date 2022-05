NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Spirituosenkonzern biete mittelfristig eine Kombination aus starkem organischen Umsatzwachstum und dem stärksten Gewinnsteigerungspotenzial unter den großen europäischen Basiskonsumgüter-Herstellern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr rechnet sie mit einem organischen Umsatzplus von 15 Prozent und einem organischen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 18 Prozent./edh/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 21:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 00:15 / BST



